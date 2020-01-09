ФБК полностью расплатился по искам ГБУ "Автодор" и ГУП "Мосгортранс"

Политик Владимир Милов, входящий в команду Фонда борьбы с коррупцией, сообщил у себя в Facebook о том, что ему и его сподвижникам удалось полностью рассчитаться по двум крупным денежным искам, поданным государственными организациями "Автодор" и "Мосгортранс" на оппозиционеров после скандальных летних протестных акций.

Экономист пишет, что 28,5% от затребованной суммы помогли выплатить, преимущественно небольшими пожертвованиями, неравнодушные граждане. Всего по двум искам пришлось отдать 4,66 млн рублей.

"Как я уже не раз подчеркивал, эти деньги не пропадут, мы их в итоге отсудим, компенсировать их будет Российская Федерация (так как это никакой не "гражданско-правовой ущерб", а вопиющая попытка незаконного финансового давления на политическую оппозицию), и мы эти средства в итоге вернем и направим на благое дело", - гласит пост политика.

По его словам, план властей "полностью провалился". Вместе с тем, констатирут, Милов, остальные деньги, более 3 млн рублей, были взяты "навальнистами" в кредит от "добрых людей", и кредит надо отдавать, в связи с чем он призвал продолжить россиян "донатить" ФБК.

Ранее СМИ писали о том, что обе организации не смогли предъявить убедительные доказательства понесенных убытков во время уличных протестов 27 июля и 3 августа прошлого года.