Переименование Советских улиц в Рождественские "забуксовало"

Инициативу о переименовании десяти Советских улиц в Рожденственские "подвесили" и поставили под вопрос чиновники в Смольном, передает "Интерфакс", приводя комментарий члена топонимической комиссии Алексея Ерофеева. Об этом, утверждает он, говорят факты и все имеющиеся косвенные признаки.

"Когда уже три или четыре раза принимается решение комиссии сделать их Рождественскими, а дальше это никуда не идет, уже, что называется, интерес пропадает. Поэтому, будет ли этот вопрос еще раз подниматься, я, честно говоря, не знаю", - отметил Ерофеев.

Кроме того, по его наблюдениям и сведениям, не последнюю роль играют горожане, которые со временем все более скептично относятся к инициативе. Компромиссным для Ерофеева видится вариант, при котором новый храм, открывшийся на 6-й Советской улицы, назовут Рождественским - "может, он и даст толчок к возвращению Рождественских, а, может, это затормозит".

Отменим, что рекомендация топонимической комиссии была сформулирована еще в 2017 году при предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко, который известен своей религиозностью. Он сам стремился к переименованию, но впоследствии отказался от задумки.