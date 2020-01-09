Суд прекратил дело о призывах к терроризму против автора песни "Убить президента"

Второй окружной западный военный суд прекратил уголовное дело в отношении музыканта и бывшего юриста Вячеслава Елисеева из-за песни «Убить президента», сообщил в Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Дело прекращено за истечением сроков давности. Оно было возбуждено по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (призывы к терроризму), когда Елисеев, бывший юрист входящего в структуру «Ростеха» завода, был уже в СИЗО. Его задержали в 2018 году с тремя свертками амфетамина, гашиша и марихуаны. Елисеев настаивал на том, что эти наркотики он купил для себя.

По версии следствия, записав песню и опубликовав клип на нее, Елисеев публично призвал «к осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента Российской Федерации». Адвокат Ильнур Шарапов заявлял, что мотивы у Елисеева были другие, текст не содержит общественной опасности, поскольку «имеет характер литературной гиперболы, причем нереализуемой».

По делу о наркотиках Елисеев приговорен к трем годам колонии общего режима.