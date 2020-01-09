Экс-главе Ростехнадзора по СЗФО разрешили общаться с женой по телефону

Горсуд Петербурга оставил бывшего главу северо-западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова под домашним арестом до 11 апреля и ослабил ему условия, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Слабикову разрешили говорить с женой по телефону и общаться с любыми лицами, за исключением участвующих в процессе в качестве потерпевших, свидетелей и обвиняемых. Уголовное дело состоит из 189 томов материалов плюс 81 том вещественных доказательств. Ущерб от «тяжкого корыстного преступления», в котором обвиняют Слабикова, оценивается в более чем 5 млрд рублей.

Слабикова обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он покровительствовал нескольким строительным саморегулируемым организациям за материальное вознаграждение, которое выводил через компанию «Норд-Вест Капитал» с 2012 по 2016 год.