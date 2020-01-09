В Понтонном прошел оригинальный пикет против мусоросжигательного завода

В поселке Понтонный активист в противогазе и костюме, защищающем от радиационного излучения, взобрался на полузаброшенное здание поста дорожной полиции с плакатом в руках. Надпись на плакате гласила "Колпинский район против МСЗ [мусоросжигательного завода - прим. ЗАКС.Ру]".

"Нам всем придется дышать продуктами сгорания. В нашем районе много предприятий и полигон Красный бор, от которых очень вырос уровень заболеваний органов дыхания и онкологии. Сейчас мы ещё можем попытаться хотя бы не дать усугубить ситуацию", - прокомментировала протесты активистка Алина Груздева в разговоре с "МБХ медиа".

В планах Смольного - построить МСЗ в Саперном и Петро-Славянке.

Полигон "Красный бор", на который сослалась активистка, власти планируют рекультивировать в далеком 2079 году. Экоактивисты жалуются на сокрытие информации обо всем происходящем с объектом.

Фотографии: Telegram-канал "Мегаполис"

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