Вдова Лужкова обжаловала решение мирового суда в Калмыкии объявить ее в розыск

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина обжаловала решение мирового суда об объявлении ее в розыск по делу о клевете, передает ТАСС.

По словам представителя судебного участка №6 Элисты, пока оформляются копии жалоб для сторон, затем дело направят в Элистинский горсуд для рассмотрения.

Батурину объявили в розыск из-за ее неявок в суд в Калмыкии. Она – фигурантка дела по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета), которое возбуждено по требованию финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина – брата вдовы Лужкова. Поводом стало заявление Батуриной о том, что в отношении Манжеева расследуется уголовное дело о получении доступа к ее средствам с помощью поддельных документов.