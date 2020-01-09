Беглов выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Иране

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на имена посла Ирана в России Казема Джалали и генконсула Украины в Петербурге Леси Лозинской соболезнования в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране, сообщили в Смольном.

В телеграммах Беглов напомнил, что в катастрофе погибли граждане нескольких государств, из которых большинство были гражданами Ирана и 11 человек – гражданами Украины. Он заявил, что трагедия «болью отозвалась в сердцах петербуржцев» и пожелал семьям погибших «душевных сил, стойкости и крепости духа, чтобы пережить горечь утраты».

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился в Иране утром 8 января. На борту находились 176 человек. В ночь перед катастрофой Иран провел ракетную атаку на военные базы США в Ираке.

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что самолет загорелся в воздухе и пытался вернуться в аэропорт. По данным СМИ, западная разведка считает причиной крушения техническую неисправность, поскольку есть данные о перегреве одного из двигателей. При этом Совет нацбезопасности и обороны Украины рассматривает в числе версий попадание в самолет зенитной ракеты и теракт.

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