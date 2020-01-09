У бывшего Варшавского вокзала начали капремонт старинного здания

Рядом со зданием бывшего Варшавского вокзала, более пятнадцати лет используемого как торгово-развлекательный комплекс, на Измайловском бульваре начался капитальный ремонт дореволюционного здания, пишет строительное издание "Канонер".

Продолговатое трехэтажное здание, в последние годы стоявшее заброшенным, после ремонта станет вновь пригодным для жилья, и, кроме того, над ним вместо чердака появится более высокая мансарда. Жилые помещения с недавних пор принадлежат владельцу "Первой мебельной фабрики" Александру Шестакову.

Дом по адресу набережная обводного канала, 118Б построили при императоре Александре II.