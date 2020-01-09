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18:52

"Ночного губернатора" Петербурга Кумарина доставили в колонию для больных туберкулезом

фото ЗакС политика "Ночного губернатора" Петербурга Кумарина доставили в колонию для больных туберкулезом

Бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин) доставлен в лечебную исправительную колонию в Кировской области, в которой содержатся заключенные, больные туберкулезом, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на адвоката Константина Кузьмина.

По словам Кузьмина, в колонию Барсукова привезли перед новогодними праздниками. В ЛИУ-12 содержатся и проходят лечение осужденные, больные активной формой туберкулеза. Предполагается, что здесь Барсуков проведет время до суда по делу об организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

Сначала следствие планировало передать дело в прокуратуру к концу 2019 года, но в начале декабря Барсукова отправили из «Крестов» в другую колонию. По мнению Кузьмина, материалы дела бизнесмену привезут для ознакомления весной, а после утверждения обвинительного заключения он вернется в Петербург.

Барсуков отбывает 24-летний срок тюремного заключения по нескольким уголовным делам в совокупности. 20 марта 2019 года Куйбышевский суд Петербурга приговорил Барсукова к 12 годам колонии, признав виновным в создании преступного сообщества. Барсукова называли лидером «тамбовской ОПГ».

В 2016 году его приговорили к 23 годам колонии за покушение на убийство фактического владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году. Васильев и трое его охранников были ранены, один человек погиб. До этого приговора Барсуков отбывал 15-летний срок за рейдерство и вымогательство.

Показания на Барсукова как на заказчика убийства Старовойтовой в 1998 году давал экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, приговоренный к 17 годам колонии как организатор. В суде Глущенко заявил, что передал исполнителю убийства, Юрию Колчину, команду Барсукова на устранение Старовойтовой. Колчин осужден на 20 лет колонии.

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