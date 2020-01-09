Чиновники Ленобласти проведут встречи с жителями для обсуждения "мусорной" реформы

Во всех 17 районах Ленинградской области пройдут общественные обсуждения с гражданами, посвященные так называемой "мусорной" реформе, говорится на официальном сайте регионального правительства. Соответствующее распоряжение отдал своим подчиненным глава области Александр Дрозденко.

Намеченные мероприятия преследуют две цели: услышать от жителей напрямую о самых наболевших проблемах и учесть их, а также доходчиво разъяснить жителям детали стартовавшей с 1 января реформы.

Первое общественное обсуждение в таком формате запланировано на 11 января. Оно пройдет в Кингисеппе.

Отметим, что с наступлением 2020 года плату за вывоз мусора для жителей Ленобласти снизили на 12%, и, кроме того, утверждили решение о полном освобождении от платы тех домохозяйств, при которых нет контейнерных площадок, а поэтому де-факто мусор не вывозится. Ожидается, что до середины лета будет скорректирован норматив для частных жилых домов.