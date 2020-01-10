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9:18

Польша обвинила "сталинский режим" в развязывании Второй мировой войны

фото ЗакС политика Польша обвинила "сталинский режим" в развязывании Второй мировой войны

Польский Сейм принял резолюцию, согласно которой на территории страны России запрещается манипулировать историей государства - в частности, фактами, относящимися ко Второй мировой войне. Так, документ уравнивает режимы "сталинского Советского Союза" и нацистской Германии в развязывании рокового исторического события.

Парламент Польши осуждает "провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти Российской Федерации", которые представляют страну как инициатора войны.

В резолюции подчеркивается, что международное сражение было инициировано по совокупной договоренности двух тоталитарных держав - СССР и нацистской Германии: после заключения пакта Молотова-Риббентропа Польша и другие страны Европы вынуждены были пасть под их натиском.

"Война привела к гибели десятков миллионов людей, созданию нацистских концентрационных лагерей и Холокосту в Европе - одному из величайших преступлений в истории человечества", - констатируют польские законотворцы.

Следует напомнить, что поводом для возникновения напряженности между Россией и Польшей стали высказывания Владимира Путина о дипломате Юзефе Липском, который занимал пост посла республики в Берлине в период с 1934 по 1939 год. Российский глава назвал этого человека как "сволочью" и "антисемитской свиньёй" за то, что тот обещал Адольфу Гитлеру поставить ему в Варшаве памятник за реализацию идеи о высылке евреев в Африку.

После заявлений Путина президент Польши Анджей Дуда отменил поездку на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле, так как там присутствовал глава РФ.

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