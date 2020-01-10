Вячеслав Макаров планирует создать "Партию прямой демократии"

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслaв Макаров намеревается учредить "Партию прямой демократии", передает "Коммерсант". Новая политическая организация планирует в дальнейшем принять участие как в региональных, так и парламентских выборах. Первый съезд партии должен состояться уже 5 марта.

Отличительной особенностью политячейки станет мобильное приложение, реализуемое на платформе Blockchain, известил Макаров. Через систему члены организации будут осуществлять внутрипартийное голосование. Вложить в развитие данного сервиса предприниматель готов 1 млн долларов. В числе будущих партийцев Макаров видит разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

"Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах", - отметил бизнесмен.

На сегодняшний день в оргкомитет будущей демократической партии согласились войти руководитель Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, генеральный директор Unwired Devices Олег Артамонов и экс-продюсер Livejournal, совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.