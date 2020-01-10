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9:47

Вячеслав Макаров планирует создать "Партию прямой демократии"

фото ЗакС политика Вячеслав Макаров планирует создать "Партию прямой демократии"

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслaв Макаров намеревается учредить "Партию прямой демократии", передает "Коммерсант". Новая политическая организация планирует в дальнейшем принять участие как в региональных, так и парламентских выборах. Первый съезд партии должен состояться уже 5 марта.

Отличительной особенностью политячейки станет мобильное приложение, реализуемое на платформе Blockchain, известил Макаров. Через систему члены организации будут осуществлять внутрипартийное голосование. Вложить в развитие данного сервиса предприниматель готов 1 млн долларов. В числе будущих партийцев Макаров видит разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

"Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах", - отметил бизнесмен.

На сегодняшний день в оргкомитет будущей демократической партии согласились войти руководитель Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, генеральный директор Unwired Devices Олег Артамонов и экс-продюсер Livejournal, совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

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