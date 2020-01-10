Власти предлагают штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ

В правительстве подготавливают проект закона, предполагающего штрафы для тех управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, которые сознательно завышают стоимость услуг ЖКХ, передают "Известия".

Уже в сентябре кабмин планирует внести на рассмотрение Госдумы инициативу с соответствующими коррективами. Разработать документ поручено Министерству строительства: ведомство должно представить первую версию законопроекта уже к марту. На сегодняшний день в законодательстве нет отдельного положения о штрафах для УК.

Авторы идеи полагают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ актуальна для многих российских регионов.

"Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более, сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие кампании", - рассказала председатель профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Напомним, в 2020 году, начиная с 1 июля, на территории РФ повсеместно возрастет на 4% плата за коммунальные услуги.