Районные суды Петербурга традиционно эвакуировали из-за угроз

Утро 10 января для десятка петербургских судов снова обернулось вынужденной эвакуацией из-за поступивших угроз, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти на улицу пришлось сотрудникам и посетителям Красногвардейского, Колпинского, Куйбышевского, Василеостровского, Петродворцового, Сестрорецкого, Дзержинского, Октябрьского, Ленинского районных судов. Большая часть из них, кроме Петродворцового, Колпинского, Куйбышевского судов, уже вернулась к работе.

Обновлено 11:44 Петродворцовый суд вернулся к работе.

Волна эвакуаций накрывает Петербург и Москву с 28 ноября. Каждый будний день из-за анонимных угроз о якобы заложенных бомбах вынуждены прерывать работу суды, школы, торговые центры, получали угрозы и медицинские учреждения. Во всех случаях тревога была ложной.

Авторы угроз регулярно упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева, требуя от него перечислить им 120 биткоинов, украденные с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.