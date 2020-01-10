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11:45

На калининградца завели дело о реабилитации нацизма за публикацию литературной статьи

фото ЗакС политика На калининградца завели дело о реабилитации нацизма за публикацию литературной статьи

В отношении жителя Калининграда Николая Горелова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК), уведомляет "МБХ медиа".

Горелов попал в поле зрения правоохранителей после публикации "ВКонтакте" литературной статьи о Второй мировой войне.

"Там поднимаются темы насилия над мирным германским населением, репрессий красноармейцев после окончания Второй мировой, роли Советского союза в создании Северной Кореи и другие подобные вещи. В этой литературной работе подняты вещи, которые не нравятся нашему правительству", - поделился калининградец.

Следует отметить, что максимальная санкция по инкриминируемой Горелову статье - штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

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