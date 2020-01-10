18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:22

Директора ФБК Жданова вызвали в Минюст для составления протоколов по закону об иноагентах

фото ЗакС политика Директора ФБК Жданова вызвали в Минюст для составления протоколов по закону об иноагентах

Министерство юстиции вызвало директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова для составления протоколов по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО-иноагента), сообщил Жданов в Twitter.

«Минюст готовится штрафовать ФБК и меня, как директора, за несоблюдение закона об иноагентах. Штрафы до 500 тысяч рублей. Кто бы сомневался, ради этого все и затевалось», - написал Жданов. Протоколы собираются составить 31 января.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов в октябре, после того как нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов.

Вторым «иностранным спонсором» оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:56 Суд отправил дело экс-координатора псковской "Открытой России" и ее мужа на доследование

20:18 Участники "метропикетов" в Петербурге вновь призвали освободить политзаключенных

20:09 Ютуберы в ветвях власти

20:03 Богдана Литвина отпустили из отдела полиции

19:55 "Велес" показал, как медведи радуются сданным на переработку петербуржцами елкам

19:27 Муниципал: Шуршев подсчитал статистику по судам после муниципальных выборов в Петербурге

18:59 Тарифы на проезд по ЗСД подорожают с 18 января

18:58 Чувашским активистам угрожают отчислением из вузов за участие в пикетах против властей

18:32 Путин отметил "плачевное" состояние сферы здравоохранения в Крыму

18:26 Петербургских активистов «Весны» забрали в полицию

18:21 Обвиняемый в клевете на Усманова журналист "Росбалта" получил убежище в Латвии

18:00 Министр просвещения убеждена, что слово "ветеран" следует писать с большой буквы

17:37 "Коммунисты России" пригрозили Беглову протестами в случае переименования Советских улиц в Рождественские

17:31 В Белоруссии вынесен первый в году смертный приговор

17:01 Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко остаётся под домашним арестом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru