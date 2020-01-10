Директора ФБК Жданова вызвали в Минюст для составления протоколов по закону об иноагентах

Министерство юстиции вызвало директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова для составления протоколов по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО-иноагента), сообщил Жданов в Twitter.

«Минюст готовится штрафовать ФБК и меня, как директора, за несоблюдение закона об иноагентах. Штрафы до 500 тысяч рублей. Кто бы сомневался, ради этого все и затевалось», - написал Жданов. Протоколы собираются составить 31 января.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов в октябре, после того как нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов.

Вторым «иностранным спонсором» оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог.