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12:37

"Мемориал" оштрафовали в двадцать второй раз за отсутствие маркировки иноагента

фото ЗакС политика "Мемориал" оштрафовали в двадцать второй раз за отсутствие маркировки иноагента

Тверской суд Москвы в 22-й раз оштрафовал международное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента, сообщили представители общества.

На этот раз претензии вызвало отсутствие маркировки на странице группы «1968. Год прав человека» во «ВКонтакте». Сегодня же будет рассмотрен еще один протокол по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (распространение материалов без маркировки НКО-иноагента) – за отсутствие пометки в блоге на сайте «Эха Москвы». Блог ведет редакция радиостанции, главный редактор сайта Виталий Рувинский обращался в Тверской суд с соответствующим заявлением.

Всего Роскомнадзор составил в отношении «Мемориала» - международного и правозащитного центра – и их руководителей 28 протоколов. После рассмотрения 22 из них сумма штрафов достигла 4,5 млн рублей.

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