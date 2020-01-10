Роспотребнадзор посоветовал не говорить по телефону дольше двух минут и держать его подальше

Роспотребнадзор рекомендует разговаривать по телефону не более двух минут за один раз и делать паузы между звонками в 15 минут минимум, рекомендации опубликованы на сайте службы.

Рекомендации служба дает родителям, дети которых пользуются мобильными телефонными. Эксперты считают, что лучше держать телефон на расстоянии от уха, за нижнюю часть и вертикально. Это нужно, чтобы снизить мощность воздействия радиоволн на мозг, заявили в Роспотребнадзоре: стоит отодвинуть трубку от уха на сантиметр, увеличив расстояние от телефона до мозга вдвое – и это воздействие снизится уже в четыре раза, считают специалисты.

Подносить телефон к уху лучше уже после ответа на другом конце провода, советуют в службе. Телефон работает на максимальной мощности в момент вызова независимо от условий связи, при этом через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимальной, объяснили эксперты. Очки в металлической оправе они рекомендуют снимать, поскольку такая оправа может увеличить интенсивность электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.

Дети часто отправляют смс-сообщения и увлекаются играми на телефонах, и это может привести к нарушениям костей и суставов из-за напряжения кисти и пальцев, говорится в рекомендациях. К тому же ребенок во время игры долго смотрит на подсвеченный экран, рассматривая мелкое изображение, и это может очень негативно повлиять на зрение, предостерегли в службе.

Также Роспотребнадзор советует не класть мобильники рядом с собой во время сна, не держать их постоянно при себе – например, в кармане брюк – и ограничить контакты с телефоном вообще, если в этом нет «никакой необходимости».