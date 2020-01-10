18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:34

Жители Петергофа выйдут на митинг против мусороперерабатывающего завода

фото ЗакС политика Жители Петергофа выйдут на митинг против мусороперерабатывающего завода

Администрация Петродворцового района Петербурга санкционировала митинг против строительства мусорного завода и мусоросортировочной станции, сообщил ЗАКС.Ру организатор акции, депутат муниципального совета города Петергоф Илья Львов (Партия Роста).

Мероприятие состоится в субботу, 11 января, на площадке рядом с домом № 7/1 по Чебышевской улице. Митинг начнется в 14-00.

О планах возведения мусороперерабатывающего предприятия на границе Ломоносова и Петергофа стало известно в конце декабря 2019 года. Согласно опубликованному комитетом по благоустройству проекту территориальной схемы обращения с отходами, аналогичные комплексы планируется возвести в поселках Петро-Славянка, Саперный и Левашово. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 февраля включительно.

Жители Петергофа опасаются, что в случае появления мусороперерабатывающего предприятия, отходы там будут сжигать, что нанесет урон экологической обстановке петербургского пригорода, отметил Львов.

Муниципальный депутат напомнил, что в середине декабря Госдума приняла законопроект,  приравнивающий сжигание отходов с целью получения энергии к их переработке.

- Понятно, что такие заводы необходимы, потому что вечно складировать отходы нельзя. Но необходимо производить мусоропереработку вдали от жилья. Санкт-Петербургу необходимо договариваться с Ленобластью, искать места вдали от жилья, чтобы были защитные зоны, - добавил Львов.

Ранее другой муниципальный депутат Петергофа Сергей Толокнов, представляющий КПРФ, создал интернет-петицию против строительства мусороперерабатывающего предприятия и призвал земляков писать письма в комитет по благоустройству.

Свое недовольство планами возведения мусорных заводов выражали и жители других петербургских пригородов. В частности, протестная акция состоялась в поселке Понтонный.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:18 Участники "метропикетов" в Петербурге вновь призвали освободить политзаключенных

20:09 Ютуберы в ветвях власти

20:03 Богдана Литвина отпустили из отдела полиции

19:55 "Велес" показал, как медведи радуются сданным на переработку петербуржцами елкам

19:27 Муниципал: Шуршев подсчитал статистику по судам после муниципальных выборов в Петербурге

18:59 Тарифы на проезд по ЗСД подорожают с 18 января

18:58 Чувашским активистам угрожают отчислением из вузов за участие в пикетах против властей

18:32 Путин отметил "плачевное" состояние сферы здравоохранения в Крыму

18:26 Петербургских активистов «Весны» забрали в полицию

18:21 Обвиняемый в клевете на Усманова журналист "Росбалта" получил убежище в Латвии

18:00 Министр просвещения убеждена, что слово "ветеран" следует писать с большой буквы

17:37 "Коммунисты России" пригрозили Беглову протестами в случае переименования Советских улиц в Рождественские

17:31 В Белоруссии вынесен первый в году смертный приговор

17:01 Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко остаётся под домашним арестом

16:31 Уволенной за "обидное" фото чиновников главреду урюпинской газеты предложили вернуться

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru