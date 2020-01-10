Активисты, оккупировавшие здание администрации президента Абхазии, завладели оружием

Абхазские протестующие, забаррикадировавшиеся накануне в здании администрации президента республики, вскрыли оружейные комнаты и завладели запасами орудий, которые там хранились, поделился с "Интерфаксом" секретарь местного Совета безопасности Мухаммед Килба.

"Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО (государственной службы охраны), несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возращении всего похищенного оружия", - уточнил детали произошедшего Килба.

Также чиновник добавил, что сегодня брать штурмом здание, которое захватили активисты, не планируется.

"Все зависит от развития ситуации и результатов переговоров, которые, возможно, пройдут в ближайшее время", - резюмировал Килба.

Сегодня граждане, поддерживающие нынешнего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, устроили у стен правительства республики акцию солидарности с ним.

Накануне, 9 января, протестующие ворвались в здание администрации президента и заняли там позицию. Они требуют отставки Хаджимбы. Кроме того, парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе, в котором призвал его сложить свои полномочия. На эту ноту Хаджимба ответил отказом.

Российское посольство в Абхазии призвало россиян на время воздержаться от посещения той части Сухума, где ситуация остается неспокойной.