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14:11

Врио главы Севастополя хочет уволить чиновника из-за неработающих в парке туалетов

фото ЗакС политика Врио главы Севастополя хочет уволить чиновника из-за неработающих в парке туалетов

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев потребовал уволить главу ГБУ «Парки и скверы» Александра Федякова из-за неработающих туалетов в новом парке «Учкуевка», передает РИА «Новости».

О решении Развожаев объявил во время аппаратного совещания правительства Севастополя. Парк «Учкуевка» был открыт в декабре 2019 года, незадолго до Нового года. По словам Развожаева, большую часть новогодних каникул половина туалетов в парке была закрыта, площадка для выгула собак открылась только в конце праздников. При этом подчиненные Федякова, сказал врио губернатора, дают на этот счет «фантастические объяснения».

«Это либо какая-то безалаберность, либо тупость, просто какая-то диверсия. Я вас прошу с учетом других обстоятельств по руководителю "Парков и скверов" [Федякову] кадровое решение готовьте с соответствующим предложением по замене», - сказал Развожаев своему заместителю Владимиру Базарову.

Также Развожаев потребовал отправить в отставку замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Блохина. Поводом стало то, что чиновник выдал застройщику разрешение на разработку проектов планировки участка на Столетовском проспекте. На этом участке располагаются сквер и часть одной из городских школ.

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