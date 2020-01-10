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14:25

Подрядчик намерен обжаловать в суде решение о сносе незаконных построек в Шиесе

фото ЗакС политика Подрядчик намерен обжаловать в суде решение о сносе незаконных построек в Шиесе

ООО "Технопарк" собирается оспорить решение арбитража Архангельской области, который частично удовлетворил иск МО "Урдомское" о сносе самовольных построек на площадке, выделенной под мусорный полигон близ станции.

Компания уверена, что решение суда основано на заключении эксперта, которое содержит ряд неточностей.

"В частности, отсутствуют основания для признания спорных объектов единым недвижимым комплексом (наличие в его составе объектов недвижимости (капитальных объектов), наличие у всех объектов единого назначения и технологической связи между собой, наличие зарегистрированного права собственности и так далее)", - поделились мнением истцы.

Как пояснил подрядчик, связь между спорными объектами и потенциальным объектом размещения ТКО в районе станции Шиес в ходе разбирательств в суде не доказана. 

Накануне, 9 января,  ООО "Технопарк" обязали снести постройки, признанные капитальными и в связи с этим установленными самовольно. Таким образом суд удовлетворил иск администрации МО "Урдомское". Капитальными признали большинство сооружений, появившихся на огороженной территории.

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