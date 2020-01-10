Милонов завел блог на YouTube, отругал Starbucks и сравнил Дудя с Гитлером

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов завел собственный YouTube-канал. Он сообщил ЗАКС.Ру, что намерен выкладывать новые ролики не реже раза в неделю. В первом видео единоросс обругал других блогеров.

Урбаниста Илью Варламова Милонов назвал «велосипедом» за его страсть к велодорожкам.

«Вы стоите в пробке, а рядом пустая половина улицы, по которой раз в час проедет велоблогер на велосипедике, - возмутился депутат. – Ему хорошо - вам плохо. Победил урбанизм, победил Варламов».

Критикуя Варламова, он также умудрился пройтись по сети кофеен Starbucks, заявив, что там отвратительный кофе.

Леонида Парфенова и Алексея Пивоварова Милонов назвал «гей-диссидентами НТВ». Их каналы «Парфенон» и «Редакция» депутат отругал за рассуждения о пакте Молотова-Риббентропа. По мнению единоросса, бывшие телевизионщики пытаются вызвать у своей аудитории ощущение стыда за свою страну:

«Это обычная пропагандистская подача – рассказать о каком-то факте, не объясняя, почему этот факт имел место. Замысел господ Пивоварова и Парфенова очень просто разгадывается. Им нужно во что бы то ни стало притянуть Россию современную к события 1939 года. Они очень хотят, чтобы Россию, нашу страну, сравнивали с фашистской Германией».

Юрию Дудю досталось за фильмы «Беслан. Помни» и «Колыма. Родина нашего страха». Милонов обвиняет блогера и бывшего главного редактора Sports.ru в попытке свалить вину за все преступления на государство.

«Именно такие как Дудь 20 лет назад поддерживали Аслана Масхадова. Они оправдывали головорезов из боевиков», - негодовал Милонов.

Видеоролики Дудя политик сравнил с геббельсовской пропагандой, а популярнейшего блогера – с Гитлером и Троцким:

«Генезис пропаганды Дудя, Гитлера, Троцкого абсолютно один и тот же. Подмени факты и подай полуправду за правду. Дудь, ты что Гитлер?»

Милонов раскритиковал и лояльный властям блог «Лев против», авторы которого ранее выигрывали государственные гранты. По мнению депутата, «Лев против», борясь с нарушителями общественного порядка, создает у своей аудитории впечатление, что государство с этой задачей не справляется:

«Этот пропагандист-драчун (вероятно, имеется в виду глава проекта Михаил Лазутин, которого Милонов называет Львом – прим. ЗАКС.Ру) хочет донести до вас простую мысль. Государство недееспособное, не надо на него рассчитывать… Он смело может набить морду слабому пьянчужге, но когда ему достается в ответ, он бежит как раз к государству и просит защиты у полицейских».

Подводя итог, Милонов назвал популярных YouTube-блогеров «врунами и пропагандистами», а своих зрителей призвал идти и не грешить.

Депутат рассказал ЗАКС.Ру, что на его канале будут разные рубрики, темы для следующих выпусков он намерен выбрать после прочтения откликов подписчиков.

- Блог будет основан, как на моей личной позиции по каким-то значимым вопросам, так и на ответах на наиболее часто встречающиеся вопросы, - добавил депутат.



Он также отметил, что уже имеет опыт участия в проектах других блогеров и считает свой канал на YouTube способом общаться с аудиторией, не потребляющей информацию из других источников.

Сергей Еремеев

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