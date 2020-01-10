Смольнинский суд снова не разрешил провести гей-парад в Петербурге

Смольнинский суд Петербурга признал законным отказ Смольного в согласовании трех ЛГБТ-акций в Петербурге 10 января, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иски подали Николай Алексеев, Вениамин Панов и Сергей Моляков. Они пытались перед новогодними праздниками согласовать три акции. Первая из них – митинг с призывом к исполнению решения ЕСПЧ о неправомерности запретов ЛГБТ-акций в России. По задумке организаторов, он должен был собрать до 600 человек 10 января на Сенатской площади.

Вторая акция – гей-парад, маршрут которого организаторы предлагали по Казанской улице от Фонарного переулка до Воронихинского сквера. Третье предложенное мероприятие – митинг с призывом легализации в России однополых брачных союзов с Биржевом сквере. Заявки были поданы 26 декабря, уже на следующий день комитет по вопросам законности ответил отказом.

Истцы обратились в суд, требуя признать решение Смольного незаконным и обязать комитет согласовать акции. Представитель ответчика в суде сослался на то, что в указанных местах будут проводиться работы, требующие соблюдения специальных правил техники безопасности, и проведение там акций действующим законодательством запрещено.

25 декабря 2019 года Смольнинский суд отказывал Алексееву в претензиях к Смольному из-за таких же акций, но запланированных на 29 декабря. Тогда он заявил, что намерен обжаловать решение в Горсуде, а после – в ЕСПЧ.