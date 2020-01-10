18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:50

Смольнинский суд снова не разрешил провести гей-парад в Петербурге

фото ЗакС политика Смольнинский суд снова не разрешил провести гей-парад в Петербурге

Смольнинский суд Петербурга признал законным отказ Смольного в согласовании трех ЛГБТ-акций в Петербурге 10 января, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иски подали Николай Алексеев, Вениамин Панов и Сергей Моляков. Они пытались перед новогодними праздниками согласовать три акции. Первая из них – митинг с призывом к исполнению решения ЕСПЧ о неправомерности запретов  ЛГБТ-акций в России. По задумке организаторов, он должен был собрать до 600 человек 10 января на Сенатской площади.

Вторая акция – гей-парад, маршрут которого организаторы предлагали по Казанской улице от Фонарного переулка до Воронихинского сквера. Третье предложенное мероприятие – митинг с призывом легализации в России однополых брачных союзов с Биржевом сквере. Заявки были поданы 26 декабря, уже на следующий день комитет по вопросам законности ответил отказом.

Истцы обратились в суд, требуя признать решение Смольного незаконным и обязать комитет согласовать акции. Представитель ответчика в суде сослался на то, что в указанных местах будут проводиться работы, требующие соблюдения специальных правил техники безопасности, и проведение там акций действующим законодательством запрещено.

25 декабря 2019 года Смольнинский суд отказывал Алексееву в претензиях к Смольному из-за таких же акций, но запланированных на 29 декабря. Тогда он заявил, что намерен обжаловать решение в Горсуде, а после – в ЕСПЧ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:56 Суд отправил дело экс-координатора псковской "Открытой России" и ее мужа на доследование

20:18 Участники "метропикетов" в Петербурге вновь призвали освободить политзаключенных

20:09 Ютуберы в ветвях власти

20:03 Богдана Литвина отпустили из отдела полиции

19:55 "Велес" показал, как медведи радуются сданным на переработку петербуржцами елкам

19:27 Муниципал: Шуршев подсчитал статистику по судам после муниципальных выборов в Петербурге

18:59 Тарифы на проезд по ЗСД подорожают с 18 января

18:58 Чувашским активистам угрожают отчислением из вузов за участие в пикетах против властей

18:32 Путин отметил "плачевное" состояние сферы здравоохранения в Крыму

18:26 Петербургских активистов «Весны» забрали в полицию

18:21 Обвиняемый в клевете на Усманова журналист "Росбалта" получил убежище в Латвии

18:00 Министр просвещения убеждена, что слово "ветеран" следует писать с большой буквы

17:37 "Коммунисты России" пригрозили Беглову протестами в случае переименования Советских улиц в Рождественские

17:31 В Белоруссии вынесен первый в году смертный приговор

17:01 Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко остаётся под домашним арестом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru