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16:31

Уволенной за "обидное" фото чиновников главреду урюпинской газеты предложили вернуться

фото ЗакС политика Уволенной за "обидное" фото чиновников главреду урюпинской газеты предложили вернуться

Главреду газеты "Урюпинская правда" Ольге Шушлебиной, уволенной по указу руководителя администрации города Юрия Хорошенькова, предложено вернуться на занимаемый ранее пост, передает "Российская газета".

Предложение прозвучало из уст представителя горадминистрации во время предварительного заседания суда - Шушлебина обжаловала свое увольнение. Чиновник пояснил, что женщина может отозвать свой иск и вернуться к выполнению прежних обязанностей. При этом данное заявление было сделано исключительно словесно, никаких подтверждающих документов Шушлебиной не предоставили.

Адвокат редактора настаивает на полноценном мировом соглашении, которое предполагает официальное её восстановление в должности, а также возмещение компенсации вреда со стороны ответчика. Ответчика такой вариант возмутил.

Обновлено в 18:45.

"Только что я подписала мировое соглашение с главой администрации Урюпинска Хорошеньковым. Выхожу на работу в прежней должности в понедельник, 13 января", - поделилась Шушлебина в разговоре с ТАСС.

Днем ранее стало известно о том, что поводом для упразднения Шушлебиной в должности стал очередной выпуск "Урюпинской правда", в котором она неверно разместила фото политика федерального уровня под фотографией областного депутата.

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