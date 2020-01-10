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17:01

Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко остаётся под домашним арестом

фото ЗакС политика Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко остаётся под домашним арестом

Областной суд Ростова-на-Дону в очередной раз оставил под домашним арестом активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, информирует "Юг. МБХ медиа".

Утерянную жалобу адвоката Сергея Бадамшина на заключение общественницы, из-за которой вынужденно перенесли предыдущее заседание, так и не нашли.

31 декабря суд в очередной раз пролонгировал домашний арест Шевченко до 20 января 2020 года.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК (Сотрудничество с нежелательной организацией) из-за ее деятельности в "Открытой России". Поводом стали участие активистки в публичных дебатах в Таганроге и публикации в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Дело Шевченко стало прецедентом для российского правосудия. В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В ОР не раз подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения продолжали составлять протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение прекратило свое существование. На его месте появилась одноименная общественная организация.

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