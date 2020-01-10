В Белоруссии вынесен первый в году смертный приговор

Областной суд Могилёвска впервые в наступившем году приговорил к смертной казни двоих братьев, обвиняемых в жестоком убийстве местной учительницы, передает "Интерфакс", ссылаясь на сведения, полученные от правозащитного центра "Весна".

Братья расправились с 47-летней преподавательницей Натальей Костриковой. Её тело с сотней ножевых ранений было обнаружено во время тушения пожара в её доме, который произошел в апреле прошлого года. Подозреваемые - братья Костевы - были задержаны некоторое время спустя. Перед тем, как спалить убить женщину и спалить её дом, они крепко поругались, что и подтолкнуло их к преступлению.

Белоруссия была и остается единственной страной в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь.