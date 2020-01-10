Министр просвещения убеждена, что слово "ветеран" следует писать с большой буквы

Руководитель Министерства просвещения Ольга Васильева поддержала идею, высказанную тверским школьником, предложившем писать слово "ветеран" с большой буквы, уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства.

Васильева посещала Тверскую область с рабочим визитом. Там она встречалась с представителями советов учащихся местных школ Твери, для которых прочитала лекцию о подвигах советских солдат в годы ВОВ. После у неё выпала возможность побеседовать с детьми, во время которой один из школьников и выступил с обозначенной инициативой - на законодательном уровне закрепить отображение слова "ветеран" на письме с заглавной буквы.

Министр полагает, что идея мальчика заслуживает того, чтобы быть услышанной на федеральном уровне.

"Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы", - отметила Васильева.