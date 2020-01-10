Обвиняемый в клевете на Усманова журналист "Росбалта" получил убежище в Латвии

Латвия предоставила политическое убежище корреспонденту «Росбалту» Александру Швареву, передает «Интерфакс».

По словам Шварева, власти Латвии предоставили убежище и ему, и его семье. Он отметил, что они признали, что в России его преследуют за профессиональную деятельность. При этом он намерен добиваться прекращения своего уголовного преследования.

Ранее Швареву было предъявлено заочное обвинение в клевете и вымогательстве более 3 млн рублей. По версии следствия, он распространил порочащие честь и достоинство бизнесмена Алишера Усманова и вымогал 3,3 млн рублей у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Сам Шварев не признает вину и не верит в объективное расследование дела.