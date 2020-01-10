Петербургских активистов «Весны» забрали в полицию

Федерального координатора движения «Весна» Богдана Литвина вечером 10 января задержали на Суворовском проспекте и отвезли в 76 отделение полиции. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам Литвин.

- Я шел просто по улице. Мне сказали, что я нужен для короткой беседы двадцатиминутной. Потом привезли в 76 отдел, - рассказал активист.

Литвин уточнил, что подошедшие к нему люди представились уголовным розыском, но он подозревает, что это сотрудники центра по противодействию экстремизму.

Также Telegram-канал «Петербургская «Весна» объявил о задержании сторонника движения Никиты Зарецкого. Его привезли в 28 отделение полиции. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский уточнил, что Зарецкого задержали у Гостиного двора, когда тот стоял в одиночном пикете в поддержку политических заключенных. Полицейские объяснили, что на активиста якобы поступила жалоба в книгу учета сообщений о происшествиях.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.