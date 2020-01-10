Путин отметил "плачевное" состояние сферы здравоохранения в Крыму

На территории Крымского полуострова по всем показателям отстает сфера медицинского здравоохранения, власти региона обязаны уделить этому вопросу особое внимание: такое поручение дал Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

"Не хватает специалистов. Здания и оборудование больниц, поликлиник изношены", - цитирует сайт Кремля заявление президента.

Кроме того, подчеркнул Путин, на полуострове ситуация в обозначенной сфере значительно хуже, чем в остальных регионах России. В основном граждане пользуются услугами платных медицинских специалистов, однако все крымчане должны иметь возможность получать качественную бесплатную медпомощь, констатировал Путин, поручив под конец дискуссии проработать этот вопрос.