Тарифы на проезд по ЗСД подорожают с 18 января

Проезд по Западному скоростному диаметру подорожает с 18 января, сообщили в «Магистрали Северной столицы».

Больше всего подорожает проезд для первого класса транспортных средств без транспондера: поездка по одной зоне ЗСД обойдется им в 150 рублей вместо прежних 100. Для владельцев транспондеров стоимость в среднем увеличится на 16%, самый большой рост – на тарифы, которые начинаются и заканчиваются на развязке с Богатырским проспектом. Это позволит перераспределить поток машин между этой развязкой и северной частью КАДа, считают в МСС.

Стоимость тарифных опций – «Легковой 100» и «Грузовой 100» – останутся прежними. Полный список новых цен доступен на сайте МСС.

ЗСД стал первой платной магистралью в черте города в России, его открыли в 2016 году. Согласно концессионному соглашению, МСС управляет дорогой в течение 30 лет.

По условиям соглашения, «Магистраль Северной столицы» ежегодно получает из бюджета компенсацию в случае недополученной прибыли за эксплуатацию ЗСД. В 2019 году таким образом она получила почти 3,7 млрд рублей. В ходе «нулевых чтений» бюджета на 2020 год глава комитета по инвестициям Роман Голованов объявил, что в этом году субсидии по ЗСД не предусмотрены.