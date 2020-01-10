"Велес" показал, как медведи радуются сданным на переработку петербуржцами елкам

РКЦентр «Велес» получил первую партию щепы елок, сданных петербуржцами на переработку после новогодних праздников.

По словам представителей центра, полученной таким образом щепы хватило до конца 2019 года. Заодно сотрудники центра приложили фотографию с медведями Носиком и Хвостиком. Первый, судя по снимку, радостно катается в новой подстилке.

Пункты приема елок на переработку начали работу в Петербурге накануне. Купленные к празднику деревья и ветки в любом состоянии можно сдать в ряде точек ориентировочно до 20 января. Полный список адресов и дат доступен в группе проекта во «ВКонтакте».