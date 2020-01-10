Участники "метропикетов" в Петербурге вновь призвали освободить политзаключенных

В Петербурге активисты провели уже ставшие традиции «метропикеты» у ряда станций метрополитена. В них приняла участие десятки активистов разных движений, муниципальные депутаты и депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Участники акций стояли в одиночных пикетах, привлекая внимание к проблеме политзаключенных и требуя их освободить. Они напомнили, в том числе, о судьбах Константина Котова (4 года колонии за нарушения на митингах), активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко (под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией), фигурантов «московского дела», дел «Нового величия», «Сети» и других.

Пикеты проходили у станций метро «Василеостровская», «Технологический институт», «Гостиный двор», «Сенная площадь», «Площадь Восстания» и других. За порядком следили сотрудники полиции. Одного из пикетчиков – активиста «Весны» Никиту Зарецкого – задержали у Гостиного двора. Он держал в руках плакат, обращенный к правительству.

Фото: «Метропикет СПб» / Telegram

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