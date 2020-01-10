Суд отправил дело экс-координатора псковской "Открытой России" и ее мужа на доследование

Псковский районный суд отправил на доследование дело в отношении бывшего координатора местного отделения «Открытой России» Лии Милушкиной и ее мужа Артема, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Татьяну Мартынову.

По словам Мартыновой, суд сам решил назначить предварительное заседание и вернуть дело на доследование для устранения нарушений. «Прокуратура естественно возражала, мы оставляли на усмотрение суда. Наша позиция, что дело вообще не должно было существовать в том виде, в каком оно есть», - пояснила адвокат.

Претензии суды касались обвинительного заключения, рассказала Мартынова. Суд обратил внимание на то, что в одном из вменяемых Милушкиным эпизодов не расписана объективная сторона преступления. Также, по мнению суда, в заключении неправильно применено постановление правительства о размере наркотических средств.

Защита просила суд изменить Милушкиным меры пресечения: Артема перевести под домашний арест, а Лии – заменить домашний арест на запрет определенных действий или смягчить существующие ограничения. Суд отказал в этом и продлил меры пресечения до 19 марта.

В ноябре дело Милушкиных отправляла на доследование прокуратура. В декабре 2019 года оно поступило в суд.

Милушкиных задержали 17 января. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре 2018 года, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Затем в декабре того же года Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.