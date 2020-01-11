После протестов в Абхазии назначили перевыборы президента

В Абхазии Верховный суд отменил результаты прошлогодних президентских выборов, победа на которых досталась Раулю Хаджимбе. Таким образом в полном объеме был удовлетворен иск главного соперника Хаджимбы, Алхаса Квицинии, уступившего ему всего один процент голосов избирателей. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Как написало РИА "Новости", действующая власть будет оспаривать это решение.

Между тем, в абхазском Центризбиркоме сообщили, что пока, согласно процедуре, перевыборы если и состоятся, то никак не позже середины весны. Вопрос с обжалованием судебного решения пока открытый.

"В законе установлены сроки - минимальный срок два месяца, максимальный - три месяца, в этих рамках мы и проводим выборы", - приводит ТАСС слова представителя ЦИК Гиви Габнии.

Напомним, что протесты в центре Сухума начались 9 января, когда без единого выстрела была взята президентская администрация: армия отказалась подавлять, разгонять и стрелять в демонстрантов. Митингующие требовали отставки нелегитимного, с их точки зрения, президента. В тот же день Хаджимба заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения, но этого не было сделано. В ходе бесед с переговорщиками, отправленными к нему в резиденцию, он отказался идти с ними на какой-либо компромисс. На следующий день стало известно, что занявшие здание его администрации граждане завладели оружием.