Милонов назвал новых депутатов МО "Красненькая речка" "клоунами" и отказал им в легитимности

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов фаталистически отреагировал на жалобу жительницы муниципального округа "Красненькая речка", где функционирует его приемная. Позвонившая ему в авторскую программу на радиостанцию "Комсомольская правда в Петербурге", женщина посетовала на засилье мигрантов в сфере ЖКХ. С ее слов, они якобы недобросовестно подписывают важные документы "друг другу", в том числе о приемке работ, в то время как дворы и подъезды убираются плохо или не убираются вообще.

"Поскольку там совершенно нелегитимно избранный муниципальный совет... Выбирайте муниципальную власть! Вы не пошли на выборы... Победили люди, которые ничего не делают для округа, только паразитируют на округе. Там сидят эти клоуны, ну, соответственно, а чего вы хотите? Контролировать жилищников некому", - заявил политик.

По его словам, муниципальные власти должны принимать в этом участие, но многие перестали это делать, и на ситуацию трудно повлиять.

В середине 2000-х годов он возглавлял местную администрацию муниципалитета, а позже курировал "Красненькую речку", будучи уже депутатом ЗакСа.

Отметим, что накануне, 10 января, Милонов стал одним из первых российских политиков-ютуберов, открыв собственный канал.

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