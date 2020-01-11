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13:09

В Ленобласти наблюдается рост преступности

фото ЗакС политика В Ленобласти наблюдается рост преступности

За прошедший год в Ленинградской области обозначились такие негативные тенденции, как заметный рост числа преступлений и невысокая их раскрываемость, пишет ТАСС со ссылкой на прокурора региона Бориса Маркова.

"Увеличение преступлений - на 12%. <…> В абсолютных цифрах это составляет 24 433 преступления", - приводятся его слова.

По оценке прокурора, "положение тревожное".

Большинство совершаемых в области противозаконных деяний представляют собой различного рода кражи и налеты.

По итогам 2018 года рост преступлений был еще существеннее, составив 15%.

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