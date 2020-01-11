Активисты недовольны бездействием властей по отношению к Толстовскому дому

Активисты Центрального района выразили беспокойство тем, что уже долгое время один из самых знаменитых домов в городе, исторический памятник Толстовский дом на улице Рубинштейна, находится в непрезентабельном, "ужасающем" состоянии: с него продолжает сыпаться штукатурка, и противодействовать этому, по их наблюдениям, никто не торопится.

По справедливости, гласит новый пост в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания", проблемой должны были бы заняться чиновники городского уровня: дом даже включили в реставрационную программу "Наследие", однако следов ремонтных работ не видно.

"Или они решили скинуть эту работу на местное ТСЖ? Оно ведь и так хорошо обеспечивает себя и свои хотелки за счёт аренды парковочных мест во дворе и не только", - пишут активисты.

О сроках работ и даже о дате их начала, пишут авторы, им нигде не достать информацию. С учетом патовости ситуации они призывают руководство ТСЖ выйти на связь и сообщить хоть что-нибудь по болезненной теме.

Фотография: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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