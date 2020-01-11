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11 января, 17:24

Шендерович сравнил поведение РФ и Ирана после трагедий со сбитыми самолетами

фото ЗакС политика Шендерович сравнил поведение РФ и Ирана после трагедий со сбитыми самолетами

Сатирик и политический обозреватель Виктор Шендерович нашел показательным два типа поведения двух, с его точки зрения, несвободных стран - России и Ирана, во время международных скандалов. Он сравнил линию поведения Кремля после скандального сбития "Боинга" в июле 2014 над Донбассом и позицию Ирана в связи с крушением украинского "Боинга" в Ираке на нынешней неделе.

"Наши виляют и врут шестой год, — и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной. Не то чтобы те были лучше — упаси боже! Не то чтобы менее опасны — о, нет. Даже, пожалуй, наоборот. Просто — почувствуйте разницу", - написал автор у себя в Facebook.

По его словам, России, выступающей в данном случае в роли "шпаны", позволяет так себя вести наличие ядерного оружия, и поэтому ее "хрен возьмешь", и только поэтому отечественная власть вольна регулярно демонстрировать миру "вечное гы-гы". В свою очередь, то, что Иран такого удовольствия лишен, по мнению Шендеровича, есть безусловное благо, с учетом религиозного фанатизма значительной части верхушки.

Напомним, что принадлежавший Украине "Боинг 737" потерпел крушение вскоре после вылета из иракского аэропорта, все 176 человек на его борту погибли. Первоначальной версией трагедией, прозвучавшей из уст иранских официальных лиц, явилась некая техническая неполадка, приведшая к возгоранию. Спустя три дня Генштаб Ирана признал, что все-таки самолет сбила пущенная по ошибке ракета и виноват "человеческий фактор". Виновных в случившемся пообещали найти и наказать.

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