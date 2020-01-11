Лимонов: Запад относится к нам пренебрежительно, потому что мы слабаки

Основатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов в результате размышлений о невысоком авторитете России в глазах западных правительств и причинах этого явления, пришел к выводу, что виной тому постоянная нерешительность и бесхребетность в действиях России на внешнеполитической арене. Тянется это, по его подсчетам, как минимум с 2000 года, когда Кремль, побоявшись возможной войны, не стал ссориться с США из-за затопленной подлодки "Курск" (в представлении Лимонова, в трагедии повинна именно Америка). Выбранная тогда линия поведения продолжилась, утверждает публицист.

"Знают, что мы не ответили на уничтожение нашего авиалайнера с ансамблем им. Александрова на борту с помощью западной системы РЭБ. Не ответили на убийство нашего посла в Турции в прямом эфире. Плаксиво отреагировали на выпад против нас Великобритании в "деле Скрипалей". Мы до сих пор стараемся "дружить", со странами, чьи национальные интересы противоположны нашим", - написал он в своем "Живом журнале".

В этом же ряду стоит для него боязнь аннексировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, поскольку президенту Владимиру Путину вместе с командой, видимо, полагает Лимонов, дороже дружба с европейскими лидерами.

"В представлении лидеров Запада, мы всё-таки слабаки", - заключил писатель.