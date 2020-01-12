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11:21

Врио главы комитета по благоустройству отрицает строительство МСЗ в Петергофе

фото ЗакС политика Врио главы комитета по благоустройству отрицает строительство МСЗ в Петергофе

На фоне появившейся в Петергофе протестной активности временно исполняющий обязанности главы городского комитета по благоустройству Сергей Малинин известил, что в планы Смольного не входит возведение в Петродворцовом районе мусоросжигательного завода, пишет 78.ru.

Строительство подобного предприятия в ближайшее время не планируется, а проект находится на стадии общественного обсуждения территориальной схемы по обращению с отходами.

"Любая перспектива строительства должна проходить экспертизы и общественные слушания", - уточнил врио председателя комблага.

Добавим, сегодня должен состояться еще один антимусорный митинг в Ломоносове. Протестное мероприятие, прошедшее вчера в Петергофе, собрало около 200 неравнодушных проблеме возведения МСЗ граждан.

О планах возведения мусороперерабатывающего предприятия на границе Ломоносова и Петергофа стало известно в конце декабря 2019 года. Согласно опубликованному комитетом по благоустройству проекту территориальной схемы обращения с отходами, аналогичные комплексы планируется возвести в поселках Петро-Славянка, Саперный и Левашово. Общественное обсуждение проекта продлится до 7 февраля включительно.

Ранее Госдума приравняла сжигание мусора к способам переработки.

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