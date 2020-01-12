Петербуржцев волнует массовый мор рыбы в Лахтинском разливе

Петербуржцы, проживающие в Приморском районе, гуляя вдоль береговой линии Лахтинского разлива, заметили малоприятную картину: на песке и в воде множественно покоятся трупы рыб.

Горожане выдвигают различные версии происходящего. Некоторые сетуют на глобальное потепление, другие полагают, что мор вызван общей загрязненностью разлива, третьи уверены, что рыбы погибли из-за недавнего шторма - якобы волны убили представителей фауны о прибрежные камни. В Росприроднадзоре пока не спешат делиться своей версией событий.

"Это происходит не впервые. В прошлом году так тоже было зимой, но тогда всех успокоили, что рыба задохнулась. А теперь-то льда нет, так что нехваткой кислорода не отбояриться", - цитирует "МБХ медиа" переживания местной жительницы Татьяны.