В Абхазии выбрали дату перевыборов президента республики Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии опредилилась с датой повторных выборов главы республики: единогласно члены ЦИК решили сделать 22 марта новым электоральным днем, известил РБК председатель избиркома Тамаз Гогия. В пятницы, 10 января, Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента региона, которые прошли в сентябре 2019 года. Напомним, протесты в центре Сухума начались 9 января, когда без единого выстрела была взята президентская администрация: армия отказалась подавлять, разгонять и стрелять в демонстрантов. Митингующие требовали отставки нелегитимного, с их точки зрения, президента. В тот же день Рауль Хаджимба заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения, но этого не было сделано. В ходе бесед с переговорщиками, отправленными к нему в резиденцию, он отказался идти с ними на какой-либо компромисс. На следующий день стало известно, что занявшие здание его администрации граждане завладели оружием. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен