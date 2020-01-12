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15:35

Ректор МГУ подтвердил информацию об открытии филиала вуза в Сирии

фото ЗакС политика Ректор МГУ подтвердил информацию об открытии филиала вуза в Сирии

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий уведомил общественность, что в Сирии будет открыт филиал главного вуза страны, делится ТАСС.

Некоторое время назад информацию о том, что в Дамаске будет открыт филиал МГУ, озвучил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Площадку под будущее отделение вуза подберет лично сирийский лидер Башар Асад.

Приоритетным направлением для преподавания станут точные науки, отметил Садовничий.

"Я думаю, что это естественные науки, конечно, математика. Там и традиции хорошие в стране математические", - заявил ректор МГУ, напомнив, что до начала боевых действий на территории республики в городе Хомс функционировала математическая школа для одаренных детей, директором которой был российский математик Валерий Вавилов.

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