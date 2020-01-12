Жители Ломоносова протестовали против мусоросжигательного завода

Несмотря на дождливый и пасмурный день обитатели Ломоносова собрались на митинг против строительства в Петродворцовом районе мусоросжигательного завода - для этих целей собираются вырубить 10 га леса.

Муниципал Михаил Тихонов, пришедший на акцию, сообщил "Фонтанке", что, по его подсчетам, на мероприятие из-за непогоды собралось всего порядка 200 граждан. Полиция собравшимся не мешала.

На митинге был организован сбор подписей против МСЗ. Все претензии горожан будут переданы в комитет по благоустройству Смольного.

Днем ранее аналогичное протестное мероприятие прошло в Петергофе. В нем также поучаствовало около 200 человек.

Вечером 11 января врио главы комблага Сергей Малинин уведомил, что, как ему известно, в планы Смольного не входит возведение в районе именно МСЗ.