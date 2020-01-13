В российских школах начнут внедрять систему "зачет-незачет" вместо оценок

Успеваемость школьников по таким предметам, как музыка, физкультура и ИЗО будет оцениваться по системе "зачет-незачет", известила глава Министерства просвещения Ольга Васильева в беседе с "Российской газетой".

"Сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить „зачтено“ за такие предметы, как „Изобразительное искусство“, „Музыка“ и „Физическая культура“", - пояснила министр.

Правда, добавила Васильева, в конечном итоге выбор системы оценок будет оставаться за руководством учебного заведения.

Ранее глава министерства поддержала инициативу писать слово "ветеран [ВОВ]" с большой буквы.