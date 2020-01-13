"Левада": От 2020 года россияне ждут протестов и громких коррупционных скандалов

Согласно новейшему изысканию социологов "Левада-центра", которым делятся "Ведомости", в 2020 году 66% опрошенных организацией россиян ждут громких коррупционных разоблачений чиновников, а еще 45% - эскалации протестных настроений.

Данные показатели - максимальные за последние пять лет. А количество граждан, ожидающих протестов, возросло за последние два года сразу на 10%.

Половина респондентов рассказали, что ждут экономического коллапса, 23% не исключили военного конфликта с государствами-соседями России. При этом ещё 55% опрошенных опасаются усиления политической напряженности.

Несмотря на страхи, 65% россиян заявили, что 2020-й должен пройти для них "гладко".