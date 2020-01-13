ЗакС поздравил "мастеров своего дела" с Днем российской печати От лица всех петербургских парламентариев спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравил петербуржцев, трудящихся в СМИ, с Днем российской печати. Расписав достоинства городской прессы, политик отметил, что медиа, среди прочего, "обеспечивают ключевое конституционное право граждан на свободу слова" и "диалог власти и народа". На просторах Северной столицы, по словам спикера, была организована "сильнейшая" в России школа журналистики. "Сегодня на этом поприще трудитесь вы – мастера своего дела, чей талант и профессионализм позволяют объективно освещать политическую, экономическую и культурную жизнь города на Неве, формировать общественное мнение", - подытожил Макаров.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



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