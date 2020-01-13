"Долой диктатора!": В Иране не утихают народные волнения после сбитого украинского "Боинга"

В Тегеране продолжаются антиправительственные протесты, начавшиеся после того, как члены Корпуса стражей исламской революции признались в случайном подстреле украинского пассажирского "Боинга", информируют Deutsche Welle и Reuters. В массовой акции принимают участие не меньше 3 тысяч человек.

С манифестом выступили студенты нескольких городских университетов. Демонстранты выкрикивают лозунги: "Они врут, что наш враг Америка! Наш враг здесь!", "Корпус стражей исламской революции несет ответственность за убийства" и "Долой диктатора!". Недовольство протестующих вызывает также то обстоятельство, что местные СМИ уделяют недостаточно, по их мнению, внимания обозначенной проблеме.

Судя по получившим распространение в соцсетях роликах, демонстранты имеют стычки с полицией, против них применяется слезоточивый газ и дубинки.

Напомним, что пассажирский "Боинг 737", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из иракского аэропорта, все находившиеся на его борту 176 пассажиров погибли. Первоначальной версией трагедией, прозвучавшей из уст иранских официальных лиц, явилась некая техническая неполадка, приведшая к возгоранию. Спустя три дня Генштаб Ирана признал, что все-таки самолет сбила пущенная по ошибке ракета и виноват "человеческий фактор". Виновных в случившемся пообещали найти и наказать.